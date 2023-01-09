الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، إثر نبأ حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين وسط جمهورية السنغال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين وسط جمهورية السنغال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب " .// انتهى //23:15ت م0221