الدمام 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسبدأت الجمعية السعودية للذوق العام تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج "رياضتنا ذوق"، التي تستهدف لاعبي وجماهير الدوري السعودي للمحترفين، ويأتي البرنامج ضمن مبادرة "وطن الذوق" التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري للجمعية.وأوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب، أن برنامج "رياضتنا ذوق" يسعى إلى تعزيز الممارسات الإيجابية بين عناصر المجتمع الرياضي ومكوناته، والتعريف بذوقيات التعامل في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى نشر ثقافة الذوق العام في الوسط الرياضي، وإبراز أفضل السلوكيات الذوقية بين شرائح المجتمع الرياضي.وبين أن برنامج "رياضتنا ذوق" يعمل على مسارين، الأول يعنى بالجماهير الرياضية؛ فيما يتعلق بتعزيز الممارسات الإيجابية بين جماهير الأندية الرياضية، في حين يأتي المسار الثاني للاعبين، من خلال تنفيذ ورش العمل والمحاضرات والأنشطة التوعوية والتثقيفية، بالشراكة مع فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية.// انتهى //23:20ت م0223