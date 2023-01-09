الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واستعادل الشباب وضيفه الاتحاد (1-1)، في مباراة لعبها الفريقان اليوم في الرياض، كانت "مؤجلة" من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.الفريق الشبابي كان السبّاق بالتسجيل عبر ركلة جزاء نفذها المهاجم كارلوس جونيور بنجاح في الدقيقة 20، ليدرك قائد الاتحاد ومدافعه أحمد حجازي التعادل لفريقه بهدف سجله في الدقيقة 24.وبهذه النتيجة أضاف الشباب لرصيده نقطة واحدة ليصبح لديه 26 نقطة، في المركز الثاني في جدول ترتيب فرق دوري روشن السعودي، بفارق 3 نقاط عن النصر "المتصدر"، فيما حل الاتحاد ثالثاً بـ 25 نقطة.// انتهى //23:28ت م0224