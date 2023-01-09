الدمام 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسانفرد فريق الخويلدية بصدارة سلم ترتيب بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م برصيد 25 نقطة، بعد فوزه على منافسه الفتح بنتيجة (30-26)، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر التي جرت اليوم .وأسفرت باقي نتائج مواجهات الجولة عن فوز العدالة على منافسه الروضة بفارق هدف وحيد بنتجية (30-29)، وتغلب الهداية على الثقبة بنتيجة (24-26)، وانتصر هجر على الفيحاء بنتيجة (23-33)، وحقق السلام انتصاراً عريضاً على النجوم بواقع (54-24)، وتعادل فريقا الجيل والجزيرة (29-29) ليتقاسما نقاط المواجهة ويستمران كلاهما بنفس الرصيد النقطي.وبهذه النتائج، يتصدر الخويلدية سلم ترتيب البطولة برصيد 25 نقطة، يتبعه فريقا الروضة وهجر في المركزين الثاني والثالث توالياً برصيد 24 نقطة لكلً منهما، ثم الفتح رابعاً برصيد 23 نقطة، ويأتي العدالة والهداية في المركزين الخامس والسادس برصيد 21 نقطة، ثم السلام سابعاً برصيد 17 نقطة، ويحتل الثقبة المركز الثامن بـ 13 نقاط، وبعده الفيحاء في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، ثم فريقا الجزيرة والجيل في المركزين العاشر والحادي عشر برصيد 6 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق النجوم بدون أي نقطة.// انتهى //23:38ت م0226