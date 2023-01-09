جنيف 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 9 يناير 2023 م واسأعلنت دولة قطر تقديمها دعما بإجمالي 25 مليون دولار أمريكي لمساعدة باكستان في مواجهة تقلبات المناخ والفياضانات.وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي في كلمة خلال المؤتمر الدولي لتكيف باكستان مع التغير المناخي، المنعقد في جنيف، أن الدعم المقدم من بلاده يأتي التزاماً بروح التعاون بين البلدين في التخفيف من أعباء الأزمات، وأهمية تلبية الاحتياجات والأولويات في مراحل الإصلاح والإعمار، ومواصلة تكثيف الجهود وحشد الدعم والمساعدة لباكستان.وأعرب في كلمته عن تضامن بلاده الكامل مع حكومة وشعب باكستان، مؤكدا أنها لن تألو جهداً في مواصلة دعم الجهود المبذولة للتعافي والتخفيف من وطأة هذه الكارثة غير المسبوقة.//انتهى//23:51ت م0229