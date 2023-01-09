جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسزار صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أميرُ منطقة المدينة المنورة أمس الاثنين، جناح وزارة الداخلية في «مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة» المقام في محافظة جدة في الفترة من 16 - 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 9 - 12 يناير 2023 م، واطلع على أبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، ومبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، لاستعراض خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وتطبيقات أبشر وميدان وبنان، ونادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، إضافة إلى إسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية في الوزارة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 من خلال مبادرة طريق مكة.// انتهى //00:04ت م0001