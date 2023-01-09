اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الثلاثاء 1444/6/17 هـ الموافق 2023/01/10 م واس
نيويورك 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس
سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضاً 2.99 نقطة، 0.08%، إلى 3892.09 نقطة, وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 112.96 نقطة، 0.34% إلى 33517.65 نقطة.
فيما سجَّل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعًا بمقدار 66.36 نقطة، 0.63 %، ليغلق عند 10635.65 نقطة.
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