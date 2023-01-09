نيويورك 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضاً 2.99 نقطة، 0.08%، إلى 3892.09 نقطة, وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 112.96 نقطة، 0.34% إلى 33517.65 نقطة.فيما سجَّل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعًا بمقدار 66.36 نقطة، 0.63 %، ليغلق عند 10635.65 نقطة.// انتهى //00:30ت م0002