عام / تعليم الشرقية: الدراسة ليوم الثلاثاء "عن بعد"
الثلاثاء 1444/6/17 هـ الموافق 2023/01/10 م واس
الدمام 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس
قرَّرت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية أن تكون الدراسة اليوم الثلاثاء 17 / 6 / 1444هـ (عن بُعد)، وذلك عبر منصة "مدرستي"، لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لتعليم المنطقة الشرقية.
ويأتي هذا القرار بناءً على التحديثات والتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بتوقع هطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع.
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