الدمام 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسقرَّرت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية أن تكون الدراسة اليوم الثلاثاء 17 / 6 / 1444هـ ‏(عن بُعد)، وذلك عبر ‫منصة "مدرستي"، لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لتعليم المنطقة الشرقية.ويأتي هذا القرار بناءً على التحديثات والتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بتوقع هطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع.// انتهى //00:39ت م0003