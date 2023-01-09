جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسدشن معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، جناح وزارة الخارجية في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة إكسبو الحج 2023م، المقام حاليًا في مدينة جدة، بمشاركة العديد من الجهات المعنية في المملكة والدول الشقيقة والصديقة.واطلع معاليه على ما يحتويه جناح وزارة الخارجية من تقنيات حديثة تستعرض الدور البارز الذي تقوم به الوزارة في تسهيل وتيسير رحلة الحجاج والمعتمرين عبر العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة، ومن أبرزها التأشيرات الإلكترونية والخصائص الحيوية، التي تساهم في تسهيل قدوم ضيوف الرحمن وتعزيز الدور الريادي للمملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين.// انتهى //00:57ت م0004