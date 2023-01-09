جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسسجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية في البحر الاحمر أمس الاثنين في تمام الساعة 8:31 مساء، تبعد 152 كم جنوب غرب جازان بمقدار 4.6 على مقياس ريختر وعمق 21.5 كم.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل أن سبب الهزة الأرضية يرجع إلى قوى الشد بمنطقه وسط البحر الأحمر، خاصة بمنطقة الأخدود التي تتعرض للانفتاح نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الأفريقية عن الصفيحة العربية، مما تتسبب في حدوث حركة تكتونية بمنطقة الأخدود مسببة نشاط زلزالي.وأشار إلى أن هذه الهزة الأرضية بعيدة جدًا عن السواحل السعودية، وليس منها خطورة ولم تسبب ولله الحمد أي تأثير.// انتهى //00:57ت م0005