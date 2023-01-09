جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسسلطت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023" في نسخته الثانية، التي جاءت بعنوان "الجودة والتنافسية في خدمة ضيوف الرحمن ..رؤية مستقبلية", الضوء على جهود المملكة والقيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن, حيث ناقشت تحديدا رؤية المملكة في تطوير قطاع الحج العمرة, والتطلع لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والسعي لاستمرارها واستدامتها.وافتتح معالي وزير الحج والعمرة رئيس برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق الربيعة، الجلسة بحديثه عن منظومة خدمة ضيوف الرحمن التي تشهد تطوراً وتمر بنقلة كبيرة واصفا إياها بالمنظومة المتكاملة التي تتفاعل معها جميع القطاعات الحكومية بإشراف من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، قائلاً:" يبدأ تكاتف الجميع منذ بداية رحلة الحاج والمعتمر بالاستعداد والتجهيز فيما يخص التأشيرات وكذلك جهود النقل في توسيع حركة الطيران حتى أصبحت جدة من أهم المحطات العالمية والتي تصل اليها الناقلات من جميع دول العالم، كذلك منظومة النقل العام الأرضية ، وجهود القطاعات الأمنية كافة ، وجهود رئاسة الحرمين الشريفين كلً فيما يخصه, وهو ما نراه في الأرقام غير المسبوقة في أعداد المعتمرين مقارنة بالأشهر التي كانت قبل الجائحة, وذلك بفضل تكامل تلك الجهات في يسر وسهولة لتقديم أفضل الخدمات".وأكد معاليه على السعي في إثراء التجربة في خدمة ضيوف الرحمن في يسر وسهولة, وذلك منذ أن يبدأ المعتمر باستخراج الفيزا والتأشيرة إلى القدوم والسكن وزيارة الحرمين والأماكن التاريخية، وكذلك الكثير من الاجراءات في منظومة الحج وذلك من خلال فتح التنافسية والتغييرات الأساسية إلى ما كانت علية في السنوات السابقة، وسنعمل على تدقيق جودة الخدمات المقدمة ، والعمل على المشاريع التي تقوم عليها شركة كدانة المملوكة للدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة.من جانبه أشار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف إلى أن هويتي "صنع في مكة" و"صنع في المدينة" المنبثقة من برنامج صنع في السعودية تؤكد أهمية ارتباط المسلمين بمكة المكرمة والمدينة المنورة واعتزازهم بالصناعات الموجودة فيهما, قائلاً: "سنرفع من جودة المنتجات المصنوعة في مكة والمدينة ".وأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الرئاسة تُساهم في الجودة والتنافسية في الحرمين الشريفين، من خلال رؤيتها ورسالتها التي تتمحور حول جودة وحسن الوفادة ، والسعي من خلال التقانة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتوسع في التطبيقات والمنصات الإلكترونية، ومن ذلك منصة منارة الحرمين التي تبث دروس ومحاضرات وخطب الحرمين الشريفين على مدار الساعة ، وكذلك سعي الرئاسة لإصدار موسوعة متكاملة عن جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين .وأشار معاليه إلى أن الرئاسة الآن -بفضل الله - تقدم خدماتها لضيوف الرحمن بأكثر من 24 لغة عالمية ، والعمل مع شركاء النجاح لتهيئة الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن بحيث يجد الحاج والمعتمر كل التسهيلات .من جهته أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد, أن الهيئة أنجزت العديد من الحلول الخاصة في مجال النقل خلال السنوات الثلاث الماضية, من ضمنها الدائري الرابع الذي تم اطلاقه بتنفيذ ومتابعة من أمانة العاصمة المقدسة, كذلك الدائري الأول الذي سيتم افتتاحه في شهر رمضان القادم، ومن شأنه أن يقوم بخدمة المنطقة المركزية كجبل عمر ومشروع أبراج مكة , بالإضافة إلى اطلاق حافلات مكة التي خدمت خلال العام الماضي نحو 25 مليون وستمائة ألف راكب وراكبة.وأضاف أن الهيئة قدمت العديد من الحلول الخاصة بالإسكان مثل مشروعي مسار وذاخر, بالإضافة إلى تعزيز المناطق التوسعية لمشروع جبل عمر, فضلاً عن مشروع الأحياء المطورة الذي يعنى بمعالجة بعض الأحياء العشوائية بمكة المكرمة.من جانبه قال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر:" لقد تم الاستثمار في بناء بنية تحتية كبيرة لخدمة الحجاج كشبكة الطرق التي تتجاوز 8 الاف كيلو متر طولي, بالإضافة إلى قطار الحرمين وقطار المشاعر المقدسة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة, علاوة على مجموعة متناغمة من البنى التحتية والخدمات.فيما أوضح معالي مساعدِ وزيرِ الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني أمين عام لجنة الحج العليا, أن وزارة الداخلية أنشأت مؤخرا قوات خاصة لأمن الحج والعمرة إضافة للقوات الأخرى الموجودة سواء في مكة أو المدينة أو باقي مدن المملكة الداعمة لقوات أمن الحج, إلى جانب مساندة عدد من الدوائر والأجهزة العسكرية لخطط أمن الحج.// انتهى //01:31ت م0007