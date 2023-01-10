الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك سلمان يوجه باستثمار مبلغ مليار دولار في باكستانالقيادة تعزي رئيس جمهورية السنغالولي العهد: مشروع الدرعية يشكل قيمة تاريخية وثقافية وسياسية في تاريخ الدولة السعوديةنيابةً عن خادم الحرمين.. أمير مكة يدشن أعمال معرض ومؤتمر الحج والعمرةالمملكة تعلن عن دراسة زيادة الاستثمار في باكستان ليصل إلى (10) مليارات دولار ودراسة زيادة مبلغ الوديعةأمير تبوك يستقبل رئيس النادي الوطني واللاعبين الحاصلين على ميداليات في البطولات القارية والعالميةفيصل بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في «مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة» في جدةمدينة تدريب الأمن العام تتيح لزوار معرض وزارة الداخلية بمهرجان المؤسس فرصة الرماية الحيةفيصل بن مشعل يفتتح مبنى الأدلة الجنائية بشرطة القصيمتعليم الشرقية يقرر تعليق حضور الطلاب ومنسوبي المدارس«المساحة الجيولوجية»: رصد هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 4.6 درجاتإعادة فتح طريق الهدا بعد توقف الأمطارالموافقة على تعديلات اللائحة الأساسية لـ "مروج" واعتماد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي مؤسسًا لهاوزير الحج: لا توجد أي قيود على أعداد الحجاج القادمين لموسم حج هذا العاموأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( اية الإنجازات ) : في سنوات الرؤية لم يكن مستغرباً أن تحقق المملكة الكثير والكثير من النجاحات المتتابعة والعملاقة في جميع المجالات والأنشطة، معلنةً للعالم من حولها سعيها لأن تكون دولة حديثة ومتقدمة، بما تملك من إمكانات مادية وبشرية وتقنية، وهو ما شهدت به المنظمات الدولية قبل المحلية، التي رأت أن السعودية تحقق كل ما وعدت به، وأنها تسير على الخطط التي أعلنت عنها في رؤيتها الطموحة، وتحقق فيها تقدماً ملحوظاً.وأضافت : وفي زمرة الإنجازات والنجاحات، وخاصة الإلكترونية منها، كان لا بد أن تتخذ المملكة خطوات وإجراءات تحميها من اختراق الحاقدين، وعبث المفسدين والمتطفلين، ومن هنا كان اهتمام البلاد بقطاع الأمن السيبراني، وتعزيز أركانه لحماية البنى التحتية الحساسة والمصالح الحيوية، هذا الاهتمام بلغ ذروته عندما حققت المملكة المرتبة الثانية عالمياً في محور التحسن المستمر بمؤشر الأمن السيبراني، من بين 193 دولة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام الماضي، الذي نشره المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره سويسرا.وزادت : لأن قطاع الطاقة من أبرز القطاعات الاقتصادية التي تراهن عليها المملكة في رؤيتها، فقد نال القدر الكافي من برامج الأمن السيبراني، وهو ما يفسر قيام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع وزارة الطاقة بتنفيذ تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الطاقة، بمشاركة 44 جهة وطنية، بهدف تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية في منظومة الطاقة، وتطوير مهارات المتخصصين لديها.وبينت أن التمرين تميز بالشمولية، لذا فقد حرص على أن يحاكي أنواعاً مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، كما أنه اشتمل على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية، لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.وختمت : ولم تأت الجهود المبذولة في قطاع الأمن السيبراني من فراغ، وإنما من عمل دؤوب ومتواصل، استطاعت المملكة خلاله أن تحقق الحماية الكاملة لمنشآتها كافة، وهو ما يصب في تحقيق مستهدفات الرؤية بأيسر الطرق وأسهلها، ولم يكن ليحقق قطاع الأمن السيبراني هذا التقدم لولا دعم القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نحو وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.وأوضحت صحيفة "اليوم"في افتتاحيتها بعنوان ( الهوية الوطنية ) : الاعتزاز بالهوية الوطنية شعور جامح ومتجذر في هذا الوطن الغالي، وبما يزخر به من تاريخ عريق ورصيد حضاري هائل، يطل عليه العالم بأحداق متسعة من خلال كنوز التراث وموروث ثقافي يجسد قوة التفاعل الإنساني الإيجابي مع ثقافات الأمم. وهذا المكون العظيم للهوية الوطنية يتجلى أكثر وأكثر في مسيرة التطور في المملكة بقيادتها الحكيمة، حفظها الله، والتقاء رائع مع مشاريع كبرى نوعية لحاضر ومستقبل الوطن.وأضافت : تتويجاً لهذه المكتسبات، جاء إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن ضم مشروع الدرعية ضمن منظومة المشاريع الكبرى المملوكــــة لصنــدوق الاستثمـــــارات العامة، ليصبح أحد المشاريع الفريدة عالمياً، امتداداً لجهود سموه واهتمامه، حفظه الله، بكافة المكونات الرئيسية للهوية الوطنية وما يثري الثقافة السعودية.وأعتبرت أن المشروع يجعل الدرعية وجهة جاذبة وفريدة، لتقدم لزوارها تجارب مميزة تتيح لهم التعرف على تاريخ المملكة والثقافة السعودية الأصيلة، وتوفير الآلاف من فرص العمل، ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة، كما ستكون الدرعية واحدة من أهم الوجهات السياحية بالعالم، ضمن استراتيجية الصندوق لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية وثقافية رائدة.// انتهى //05:38ت م0012