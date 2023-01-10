إسلام آباد17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.واهتمت بحصول باكستان على وعود من مختلف الدول والجهات المالية الدولية بدعم مالي بأكثر من عشرة مليارات دولار لمساعدتها على التعافي من أثر الفيضانات.كما أبرزت كلمة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في "المؤتمر الدولي حول باكستان المقاومة للمناخ" أمس في جنيف، التي حث فيها المجتمع الدولي على دعم بلاده في عملية إعادة الإعمار بعد الفيضانات المدمرة التي تعرضت لها العام الماضي.وتابعت الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، وتأمين شحنات إضافية من القمح للتغلب على تحديات الأمن الغذائي الذي تفاقم في البلاد بعد أن دمرت الفيضانات العام الماضي جزء كبير من المحاصيل الزراعية.وتناقلت صحف إسلام آباد في الشأن الإقليمي استمرار الاحتجاجات الشعبية في أفغانستان ضد تصريحات الأمير البريطاني هاري الذي اعترف خلالها بأنّه قتل 25 شخصاً خلال مشاركته في الحرب بأفغانستان.كما عرجت صحف الثلاثاء على تطورات الوضع في البرازيل في ظل الاحتجاجات التي يقودها أنصار الرئيس السابق اليميني المتطرّف جايير بولسونارو.// انتهى //06:34ت م0013