إسلام آباد 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسبحث وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري مع نظيره الصيني تشين جانج في اتصال هاتفي الليلة الماضية العلاقات الثنائية بين باكستان والصين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز الشراكة الإستراتيجية الثنائية، ومواصلة العمل على تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.// انتهى //07:30ت م0015