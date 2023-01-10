القدس المحتلة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واستناولت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف الفلسطينيين، من خلال حملات الاعتقالات التي طالت العشرات منهم، واستمرار اعتداءات المستوطنين.وسلطت الأضواء على مسيرة نظمت في قطاع غزة تنديداً باستمرار الاحتلال منع إدخال الأجهزة الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية.واهتمت صحف فلسطين بتصريح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الذي أكد فيه أن الاحتلال يشن حربًا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، ويقوم باقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجرءات أحادية الجانب لا تخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية، وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة، مبينًا أن أموال الضرائب الفلسطينية التي يحتجزها الاحتلال اقتربت من مليار دولار.// انتهى //08:58ت م0020