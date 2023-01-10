نجران 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسالتقى رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري بمكتبه بالجامعة، أمس, رئيس الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبدالرحمن بن حجر، يرافقه مدير البرنامج التدريبي للأنف و الأذن والحنجرة بمنطقة نجران الدكتور علي آل قناص، بحضور عميد كلية الطب بالجامعة الدكتور محمد حنيف.وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون لدعم الدراسات العليا، وما تقدمه الجامعة لمتدربي شهادات الاختصاص السعودية، وأهمية جودة مخرجات كلية الطب العلمية والطبية والبشرية في دعم النظام الصحي بالمنطقة، إضافة إلى المستجدات العملية والطبية المتخصصة في أمراض وجراحة الجيوب الأنفية، وتفعيل التعاون في سبيل تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية المجتمعية، والاستفادة من الإمكانيات التي تحظى بها الجامعة.// انتهى //09:22ت م0021