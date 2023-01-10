لندن 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأوردت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، أنباء عن بوادر اتفاق بين السلطات الصحية ونقابات العمال حول الأجور، من شأنه إلغاء إضراب عمال القطاع الصحي نهاية الشهر الجاري.وتطرقت إلى تأكيد رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، وقوف بلاده مع البرازيل في مواجهة محاولات تقويض عملية التبادل السلمي للسلطة.وأشارت صحف لندن إلى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مراجعة نظام الهجرة في البلاد واتخاذ تدابير للحد من الهجرة غير الشرعية.ونقلت تقارير حول استمرار أزمة اللاجئين الروهينغا، مبرزة المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والنساء في طريق الهجرة فوق البحار، هرباً من جرائم المليشيات المسلحة في ميانمار.// انتهى //09:29ت م0022