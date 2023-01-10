الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأنهت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بفريق طبي متخصص في الأشعة التداخلية من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر عشر سنوات من متلازمة انسداد الأوردة الكبدية (budd - chiari ).وأوضح رئيس قسم الأشعة التداخلية الدكتور محمد أحلوس بأن الحالة نادرة، وتصيب واحد من كل مليون شخص بالعالم، مبينًا أن الفريق الطبي يتكون من استشاريي الأشعة التداخلية، أخصائيي الأشعة، طاقم التمريض و التخدير، حيث قاموا بعمل وإنشاء وصلة وريدية كبدية بابية عن طريق الوريد الوداجي تكللت بالنجاح.// انتهى //09:56ت م0026