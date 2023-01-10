القاهرة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بلاده تدفع ثمن الأزمات التى تشهدها الساحة الدولية مثل باقي دول العالم ، مطالبًا الجميع بالكف عن الحديث غير المجدي.وسلطت الضوء على قرار مجلس الوزراء المصري بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي في ظل تداعيات الأزمات العالمية الحالية ومنها تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لها مكون دولاري.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مبرزة تحذير رئيس الوزراء محمد أشتية من أن العقوبات التي تفرضها سلطات الاحتلال على السلطة الفلسطينية ستؤدي إلى انهيارها قريبًا.وتحدثت عن ارتفاع أسعار النفط بعد يوم من تدفق المسافرين إلى الصين عقب إعادة فتح الحدود مما أدى لرفع توقعات الطلب على الوقود وإحداث توازن جزئي مع المخاوف من حدوث ركود عالمي.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى ترحيب الآلية الرباعية ومجموعة الترويكا بانطلاق المرحلة الثانية والأخيرة للعملية السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان، محذرين في الوقت ذاته من أي محاولة لتقويض تلك العملية.//انتهى//10:33ت م0030