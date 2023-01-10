جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واستعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة غداً اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية " مفتوح العضوية " لمناقشة التطورات الأخيرة والأوضاع الإنسانية في أفغانستان.ويأتي الاجتماع إثر الإجراءات الأخيرة التي فرضتها سلطة الأمر الواقع في أفغانستان بإغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات والنساء وتعليق عمل النساء في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، الأمر الذي وصفته المنظمة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في بيانات سابقة بأنه يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة.// انتهى //10:36ت م0031