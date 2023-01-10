جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واستشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بمحافظة جدة، بجناح يحتوي على ثلاثة أركان أساسية تعرض مبادراتها لبرنامج التوعية المستدامة "مبرور", وجهودها في مواسم الحج والعمرة.وتستعرض الرئاسة, مبادراتها الاستثمارية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع إبراز الخدمات التي تقدمها في موسم الحج والعمرة والزيارة عبر مراكزها الميدانية التوعوية، ونقاط التوزيع، ومقراتها في المنافذ الحدودية البرية والجوية لاستقبال ضيوف الرحمن, كما تعتزم الرئاسة العامة على إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها في موسم الحج والعمرة والزيارة في المعرض.// انتهى //11:06ت م0039