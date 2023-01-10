طوكيو 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في العاصمة "طوكيو" بنسبة 4 في المئة في ديسمبر الماضي، مسجلًا أكبر تحرك له في 40 عامًا؛ مما سيؤدي بدوره إلى زيادات جديدة في الأسعار وزيادة الضغط على البنك المركزي من أجل تشديد سياساته النقدية.وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد -باستثناء المواد الغذائية الطازجة- ظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المئة للشهر السابع على التوالي، حيث ارتفع بأكبر قدر له منذ أبريل 1982.وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في بيان لها أن المؤشر تضخم في عام 2022 بنسبة 2.2 في المئة عن العام السابق، متجاوزًا عتبة 2 في المئة لأول مرة منذ 2014، مضيفة أن عددًا من الشركات أقرت زيادات في تكاليف الطاقة والمواد الخام أمام المستهلكين في الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع مؤشر الأسعار في طوكيو للشهر السادس عشر على التوالي.// انتهى //11:14ت م0040