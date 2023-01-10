الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واستُنظّم الهيئة السـعـوديـة للـمـهـنـدسـين المؤتـمر والـمـعـرض الهـنـدسي الدولي في نسخته الثالثة تحت شعار: “الهندسة والطريق إلى 2030” الذي سيُعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 2 مارس القادرم برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن المؤتمر يُعد منصة مهمة تجمع نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين في المجال الهندسي محليًا وإقليميًا ودوليًا لمناقشة أبرز الموضوعات تجاه مستقبل الهندسة عبر تبادل الأفكار والرؤى، إضافةً إلى أفضل الممارسات والتجارب الهندسية، وأساليب تطويرها ، مؤكدًا دور المملكة الرائد في سبيل الارتقاء بالقطاع الهندسي والعاملين فيه.وأشار إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر استقبلت أكثر من 500 ورقة علمية تهدف إلى تعزيز محتوى موضوعات مسارات المؤتمر، والتي تشمل مسار الهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، إضافةً إلى العمارة والهندسة المعمارية، والهندسة الصناعية، والكهربائية، مبيناً أن الهيئة تعمل على تحقيق جملة من الأهداف عبر المؤتمر وأبرزها: تشجيع وتمكين الكوادر الوطنية على البحث العلمي، دعم الابتكار والتطوير في القطاع الهندسي، تعزيز منظومة التعاون والتواصل بين رؤساء وممثلي المنظمات والجمعيات الهندسية الدولية.ودعا أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف الأكـاديميـين والـبـاحثين والمختـصـين من المهندسين والمهندسـات وطـلاب وطـالبات البرامج الهندسية والمهتمين بالمجال الهندسي للتسجيل عبر الرابط https://iece.saudieng.sa/ar-sa/Registration/Pages/Register.aspx وحضور فعاليات المؤتمر العلمية،والتي تتضمن جلسات حوارية، وأوراق عمل يقدمها مختصون، وورش عمل في مختلف التخصصات الهندسية بالإضافة إلى التعرف على أبرز أعمال وابتكارات وخدمات الجهات المشاركة في المعرض المصاحب./انتهى/11:37ت م0041