الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسوقّعت وزارة الاستثمار أمس 3 مذكرات تفاهم مع شركة كدانة، ولايف ستايل للتطوير، وشركة جسور الخليج في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة خلال الفترة 9 – 12 يناير الجاري في محافظة جدة.وتهدف مذكرات التفاهم إلى تطوير وتسويق الاستثمارات في قطاعات الضيافة والسياحة وخدمات الإعاشة والأنشطة التجارية والترفيهية والتعاون لتشغيل المجمعات السكنية والتجارية.يذكر أن وزارة الاستثمار تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، في إطار حرصها على جذب الاستثمارات وتعزيز تدفقها في الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، واستعراض الإصلاحات التي تنفذها لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بما يعمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية المملكة إقليمياً عالمياً، إضافةً إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين للتعرف على الفرص الواعدة للقطاعات والمزايا والحوافز التي تقدمها الوزارة للمستثمرين.//انتهى//11:40ت م0043