الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسكشف صندوق التنمية العقارية عن إكمال 48.6 ألف مستفيد لمراحل البناء الذاتي، مبيناً أنهم قدموا شهادات الإشغال (إتمام البناء) ، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين لتملك المسكن الملائم، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام.وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن الصندوق استقبل طلبات تحديث مراحل البناء للمستفيدين عبر البوابة الإلكترونية والفروع في الفترة من مايو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مشيداً بسرعة تفاعل مستفيدي "البناء الذاتي" وتقديم شهادة الإشغال (إتمام البناء) ، مشيراً إلى أن اكتمال مراحل البناء يؤكد التزام المستفيد بتملك المسكن ويضمن استمرارية الدعم الشهري.وشدد بن ماضي على أن حوكمة المنتجات التمويلية تهدف إلى أن يكون مستفيد البناء الذاتي قد باشر مراحل بناء مسكنه وأكمله وفق المعايير الهندسية والفنية قبل انتهاء المدة المحددة بحسب ما نص عليه العقد التمويلي، مُنوِهاً بما أقرته لائحة الدعم السكني والعقود التمويلية مع الجهات التمويلية، بالتأكيد على التزام مستفيدي منتج البناء الذاتي عند توقيع العقد التمويلي، بدء البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الدعم السكني، وإكماله خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري إلى أن على المستفيد الالتزام بشروط منتج البناء الذاتي، وتحديث مراحل البناء وصولًا لإكمال البناء خلال 3 سنوات من توقيع العقد التمويلي، لضمان استمرارية الدعم السكني وعدم اتخاذ إجراء إيقاف الدعم، مؤكدًا حرص الصندوق على إيداع الدعم السكني في موعده المحدد لمستفيدي برامج الدعم السكني.ودعا جميع مستفيدي "البناء الذاتي" إلى متابعة تحديث مراحل البناء عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.يذكر أن صندوق التنمية العقارية أعلن في مايو الماضي، حوكمة المنتجات التمويلية، ودعا مستفيدي منتج البناء الذاتي إلى سرعة تحديث بياناتهم وتقديم شهادة الإشغال (إتمام البناء) ورفعها عبر البوابة الإلكترونية للصندوق كوثيقة تؤكد مباشرتهم لمراحل بناء مساكنهم وفق المعايير الهندسية والفنية وخلال المدة المحددة في لائحة الدعم السكني./انتهى/11:41ت م0044