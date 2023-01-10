الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسافتتح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد اليوم في الرياض ملتقى مديري الاتصال المؤسسي الثاني بعنوان " التواصل الفعال في بيئة متجددة".وبين الدكتور الفهيد في كلمته أن الملتقى يأتي نتيجة التطور السريع في مجال العمل الإعلامي والإنتاج المرئي، والنشر الرقمي والتواصل الداخلي والخارجي الفعال الذي تسعى المؤسسة متمثلة في إدارة الاتصال المؤسسي لتطوير أداء مديري الاتصال المؤسسي لتعزيز الصورة الذهنية ، ودورهم في الاتصال والتواصل مع الجمهور الداخلي والجهات الخارجية ، وتزويدهم بالمهارات الاحترافية والمعرفة بالتوجهات الحديثة.وأضاف أن الملتقى يهدف إلى اكتساب مهارة التخطيط الاحترافي في الاتصال المؤسسي ، واكتساب المهارات الحديثة بالتعامل مع الشبكات الاجتماعية ، والقدرة على إنتاج محتوى احترافي في النشر الرقمي ، وكذلك القدرة على تنظيم الفعاليات وتطبيق آليات البرتوكولات ، وفنون كتابة وتحرير الخبر الصحفي ، والتعامل الآمن مع حسابات التواصل الاجتماعي وطرق حمايتها وتبادل الخبرات ، ونقل المعارف حيث أطلق معاليه جائزة معالي المحافظ للإعلام الرقمي والذي يهدف إلى التشجيع والتحفيز لإنتاج مواد إعلامية تتواكب مع التطورات التقنية وتسهم في نقل صورة حقيقية عن المنشأة التدريبية.من جانبها أشارت مدير عام الاتصال المؤسسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورة فوزية بنت حجاب الحربي، أن الملتقى يستهدف مديري الاتصال المؤسسي في التدريب التقني والمهني وكليات التميز ومعاهد الشراكات الإستراتيجية ، ومديري العلاقات العامة ، والتواصل الداخلي ، وأصحاب الاختصاص.وسيناقش الملتقى على مدى يومين، ثلاثة محاور رئيسية هي : الاتصال المؤسسي وبناء العلاقات الفعالة بين المنظمة وجماهيرها ، والاتجاهات الحديثة في قطاع الاتصال والتواصل ، والتجارب الاتصالية الإبداعية ، بالإضافة إلى ثلاث ورش عمل عن كتابة الأخبار والتقارير الإعلامية ، وإدارة شبكات التواصل الاجتماعي ، وفن البروتوكولات في المناسبات والفعاليات.// انتهى //11:47ت م0045