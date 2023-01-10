الخرطوم 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بلقاء نائب رئيس جمهورية كينيا، ريقتي قاشقوا، بنيروبي أمس، بنائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والدبلوماسية، ورفع مستوى التنسيق بين البلدين على المستويين الإقليمي والدولي.وأبرزت ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية الرامية لاستعادة العملية الانتقالية بقيادة مدنية في السودان.ونقلت صحف الثلاثاء عن عضو مجلس السيادة، الهادي إدريس عن تزايد كبير في أعداد الجماعات المُسلحة المتهمة بارتكاب انتهاكات مروعة بحق المدنيين في إقليم دارفور، غربي السودان، داعياً لفتح تحقيق لمعرفة مصادر تمويل هذه الجماعات، واصفاً الأوضاع في دارفور بأنها في غاية الخطورة.وعرجت على اتهام المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية بين القوى المدنية والعسكريين خالد عمر يوسف، جهات داخلية وخارجية بمحاولة تخريب مسار العملية السياسية في السودان وعرقلة التحول الديمقراطي.وأخبرت عن مشاركة السودان في المؤتمر السادس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بدولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة أبو ظبي.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى اقتحام مستوطنين أمس، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي شنت حملة اعتقالات طالت عددًا من الفلسطينيين في أحياء المدينة.// انتهى //11:53ت م0046