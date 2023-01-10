الصياهد 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واستستعرض المديرية العامة للدفاع المدني لزوار معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية - الصياهد - شمال شرق مدينة الرياض، تجربة عملية توعوية للوميض اللحظي داخل منزل، من خلال جهاز مشبه لتسرب الغاز.ويحاكي الجهاز عملية التسرب داخل المنزل لمدة زمنية محددة من قبل مدرب معتمد (12 ثانية تقريبًا) داخل صندوق مجهز لعملية الوميض اللحظي، ويتم إصدار شعلة أو شرر ينتج عنها انفجار للغاز، بحسب حجم وكمية التسرب، ما يتيح للزوار التعرف على أهمية التقيد بالتعليمات الخاصة في حال وجود ذلك والخطر الناتج عنه.يذكر أن معرض وزارة الداخلية يواصل استقبال زواره حتى 15 يناير 2023 م، وتقديم خدمات تجديد جواز السفر السعودي وبطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى استعراض البرامج والمبادرات التوعوية وتحدي أبشر، وركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وإتاحة خدمة تفعيل الحسابات في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.// انتهى //12:09ت م0049