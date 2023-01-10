سكاكا 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه بالإمارة اليوم، ماجد بن عبدالعزيز العتيبي، بمناسبة تكليفه مديرًا عامًا للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.ورحب سمو أمير المنطقة بالعتيبي، متمنيًا له النجاح والتوفيق في أداء مهامه خلال الفترة المقبلة.وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف, أهمية التوسع بالمنشآت والتخصصات التدريبية بما يلبي حاجة المنطقة بجميع محافظاتها ويواكب تطلعات سوق العمل، وأن يتم رفع القدرات التدريبية لخدمة أبناء وبنات المنطقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.وأشاد سموه بالدور الكبير الذي تقدمه الإدارة العامة للتدريب بالمنطقة من برامج ودورات تدريبية بهدف دعم سوق العمل بالكوادر المهنية المؤهلة والذي سيسهم في تهيئة شباب وفتيات الوطن للمستقبل المهني والتقني.من جهته أعرب العتيبي عن شكره وتقديره لسموه على حفاوة الاستقبال والتوجيهات، التي تهدف لدعم وتطوير منظومة التدريب التقني بالمنطقة لتأهيل الكوادر الوطنية ودفع عجلة التنمية.// انتهى //12:12ت م0051