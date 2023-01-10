الجزائر 17 جمادى الاخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واستناولت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم إعلان رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) إبراهيم بوغالي أمس، عن احتضان الجزائر أعمال الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقرر تنظيمه بالجزائر يومي 29 و30 يناير الجاري، تحت شعار "العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية"، مبرزاً أهمية الدورة القادمة في وضع خطة إسلامية شاملة لمواجهة التحديات الدولية والأزمات الناجمة على ما يعرفه العالم من تحولات.وتطرقت إلى مخرجات اجتماع القاهرة الذي ضم رئيسي مجلس النواب والدولة، صالح عقيلة وخالد المشري على التوالي، مشيرة إلى اتفاق الطرفين على مدونة شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة وفي مقدمها أن يستقيل أيّ مترشح سواء كان عسكرياً أو مسؤولاً مدنياً من منصبه، وألا يكون قد صدر في حق المترشح للرئاسيات حكماً قضائياً حتى وإن لم يكن نهائياً.وأنبأت صحف الثلاثاء عن انطلاق أعمال مؤتمر "خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989" في العاصمة السودانية الخرطوم أمس، في إطار المرحلة النهائية للعملية السياسية وفق ما ينص عليه الاتفاق الاطاري بين المؤسسة العسكرية والمدنيين، بما يؤدي إلى استعادة الاستقرار في البلاد ومؤسسات الحكم.// انتهى //12:13ت م0053