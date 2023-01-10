أستانا 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجات على مقياس ريختر شمال شرقي مدينة ألماتي الكازاخستانية.وذكرت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخستانية نقلاً عن شبكة محطات رصد الزلازل التابعة لوزارة حالات الطوارئ الكازاخستانية أنَّ مركز الزلزال كان في الأراضي الصينية، وعلى بعد 332 كيلومتراً شمال شرقي مدينة ألماتي الكازاخستانية، ووقع على عمق 10 كيلومترات.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.// انتهى //13:15ت م0070