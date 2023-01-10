الكويت 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 15ر61 نقطة ليبلغ مستوى 27ر7226 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 85ر0 في المئة، حيث تم تداول 197 مليون سهم عبر 9993 صفقة نقدية بقيمة 3ر52 مليون دينار كويتي.وصعد مؤشر السوق الرئيسي 4ر10 نقاط، ليبلغ مستوى 25ر5553 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 في المئة من خلال تداول 4ر110 ملايين سهم، عبر 4223 صفقة نقدية بقيمة 18ر11 مليون دينار كويتي .وزاد مؤشر السوق الأول 2ر81 نقطة ليبلغ مستوى 85ر8039 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 02ر1 في المئة من خلال تداول 6ر86 مليون سهم عبر، 5770 صفقة بقيمة 2ر41 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 77ر24 نقطة ليبلغ مستوى 39ر5735 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 43ر0 في المئة من خلال تداول 5ر90 مليون سهم، عبر 3179 صفقة نقدية بقيمة 19ر10 ملايين دينار كويتي .// انتهى //13:16ت م0071