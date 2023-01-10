القدس المحتلة 17 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 10يناير 2023م واسوثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لعشرة منازل ومنشآت فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.وأفادت الهيئة الفلسطينية أن جرافات الاحتلال هدمت منزلاً في بلدة كفر الديك بمدينة سلفيت، كما هدمت منزلاً مكوناً من عدة طوابق ومنشآت في قرية الديوك التحتا بأريحا، وأنذرت بهدم أخرى في المنطقة ذاتها، بالإضافة لهدم أربع منشآت تجارية في العوجا .// انتهى //13:18ت م0073