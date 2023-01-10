القاهرة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واستنظم جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ورشة عمل مشتركة بعنوان "الاتصال خلال النزاعات والأزمات: أدوار ومسؤوليات الإعلام والحكومات"، يوم 27 فبراير المقبل بالقاهرة بمشاركة عدد من الإعلاميين من الدول العربية والأوروبية ونخبة من الأكاديميين والخبراء في مجال الإعلام وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.وقالت مدير إدارة متابعة الأزمات بجامعة الدول العربية سامية بيبرس، في تصريح لها اليوم إن ورشة العمل ستتطرق لعدد من المحاور من بينها: دور الإعلام في الإنذار المبكر ومنع نشوب الأزمات، ودور الحكومات في الاتصال بشأن الاستجابة للأزمات، وكذلك دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام الجديد في الدول التي تشهد عددًا من الصراعات، ودورها أيضًا في مرحلة ما بعد الصراعات، ودور التغطية الإعلامية السليمة في التخفيف من حدة التصعيد في الأزمات.وأوضحت أن الورشة تستهدف توفير منصة للإعلاميين وصانعي السياسات والقرارات للانخراط في حوارات بناءة حول التغطية الإعلامية السليمة لمنع نشوب الأزمات والتخفيف من حدة النزاعات وتفنيد الخطاب المتطرف والحيلولة دون حدوث التضليل المعلوماتي.// انتهى //13:20ت م0074