أنقرة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم، بحر إيجة قبالة السواحل الغربية لتركيا.وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد) في بيان، أن مركز الزلزال هو جزيرة ميديللي اليونانية، وأن الزلزال وقع على بعد 15.82 كيلومتراً من أيواجك بولاية جناق قلعة، وعلى عمق 14.95 كيلومتراً، مبينة أن الزلزال شعر به سكان ولايتي جناق قلعة وباليكسير غربي تركيا.ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.// انتهى //13:24ت م0076