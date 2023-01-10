الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واساختتمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مشاركتها بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل "الصياهد" في نسخته السابعة والتي استمرت لمدة ستة أيام جرى خلالها التعريف بالهيئة والمحميات التابعة لها.وحرصت الهيئة في مشاركتها على تعزيز التراث وسعيها للمحافظة على المورث الوطني المرتبط بحياة الصحراء وماله من عمق تاريخي، إلى جانب دورها الفاعل في الإسهام بتحقيق مستهدفات وتطلعات رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة في تفعيل السياحة البيئية ودعم الحماية والتنمية البيئية.وشهد جناح الهيئة إقبالاً من الزوار والمهتمين اطلعوا من خلاله على أبرز المعالم والتضاريس في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، والتعريف بالأماكن المخصصة للرعي، وتوضيح المسارات المخصصة داخل نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية لعبور ملاك الإبل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عبر استعراض خريطة تفصيلية توضح أماكن العبور مما يسهم في المحافظة على الغطاء النباتي وتنوعه، وكذلك التعريف بالرقابة البيئية ودورها المتمثل في حماية وصون الطبيعة، والتوجيه والإرشاد، ورصد الممارسات والسلوكيات الضارة بالبيئة.// انتهى //13:26ت م0077