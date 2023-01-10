أبهـا 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها اليوم, ورشة عمل "برنامج أجير للعمل الموسمي" بالتعاون مع وزارتي السياحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.واستعرضت الورشة منتجات البرنامج والخدمات المقدمة لسوق العمل بالمملكة للاستفادة من الأيدي العاملة، ودعم المنشآت لرفع مستوى الكفاءة والإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستقدام, إلى جانب تقديم لمحة تاريخية حول البرنامج ومميزاته في خدمة العمل الرسمي بالمؤسسات وتوطين الوظائف.و اختتمت الورشة بتقديم عدد من التجارب الناجحة للمستفيدين من البرنامج منذ تدشينه.// انتهى //13:31ت م0079