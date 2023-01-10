جيزان 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واستستعد قرية جازان التراثية التي تشرف عليها إمارة منطقة جازان، لفتح أبوابها لاستقبال زوار مهرجان شتاء جازان 23 والمقام هذا العام تحت شعار " أجمل وأدفا" ، الذي ستنطلق فعالياته بعد غدٍ الخميس.وأوضح مدير القرية التراثية حمد الدقدقي ، أنه تم زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الشتلات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة ، و محال وموقع للأسر المنتجة والحرفين والحرفيات بالمنطقة، وتجهيز المسارات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ومسارات لمختلف مرتادي وزوار القرية ، مبيناً أن هذا العام قامت أمانة المنطقة بعمل مشروع حاضنات على الواجهة البحرية لإتاحة الفرصة للمستثمرين وأصحاب المهن البسيطة من عرض منتوجاتهم وحرفهم ، إضافه لعمل جلسات بحرية لاستقطاب الزوار للاستمتاع بفعاليات مهرجان شتاء جازان و الأجواء الشتوية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام ، إضافة إلى تمكين الزوار من ارتياد القرية للاستماع بالألعاب الشعبية والهوائية وألعاب الدرجات .وأشار إلى أن قرية جازان التراثية تحتضن العديد من الفعاليات خلال فترة المهرجان التي ستسمر لمدة شهرين من فعاليات فنية وثقافية وترفيهية تستهدف جميع فئات المجتمع ، مبرزاً دور القرية في التعريف بتاريخ منطقة جازان ونمط الحياة السائد فيها قديمًا من خلال بيئة القرية التي تضم البيت الجبلي والبيت التهامي والبيت الفرساني.// انتهى //13:33ت م0080