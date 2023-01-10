سياحة وترفيه / قرية جازان التراثية تستعد لاستقبال زوار مهرجان شتاء جازان 23
الثلاثاء 1444/6/17 هـ الموافق 2023/01/10 م واس
جيزان 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس
تستعد قرية جازان التراثية التي تشرف عليها إمارة منطقة جازان، لفتح أبوابها لاستقبال زوار مهرجان شتاء جازان 23 والمقام هذا العام تحت شعار " أجمل وأدفا" ، الذي ستنطلق فعالياته بعد غدٍ الخميس.
وأوضح مدير القرية التراثية حمد الدقدقي ، أنه تم زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الشتلات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة ، و محال وموقع للأسر المنتجة والحرفين والحرفيات بالمنطقة، وتجهيز المسارات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ومسارات لمختلف مرتادي وزوار القرية ، مبيناً أن هذا العام قامت أمانة المنطقة بعمل مشروع حاضنات على الواجهة البحرية لإتاحة الفرصة للمستثمرين وأصحاب المهن البسيطة من عرض منتوجاتهم وحرفهم ، إضافه لعمل جلسات بحرية لاستقطاب الزوار للاستمتاع بفعاليات مهرجان شتاء جازان و الأجواء الشتوية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام ، إضافة إلى تمكين الزوار من ارتياد القرية للاستماع بالألعاب الشعبية والهوائية وألعاب الدرجات .
وأشار إلى أن قرية جازان التراثية تحتضن العديد من الفعاليات خلال فترة المهرجان التي ستسمر لمدة شهرين من فعاليات فنية وثقافية وترفيهية تستهدف جميع فئات المجتمع ، مبرزاً دور القرية في التعريف بتاريخ منطقة جازان ونمط الحياة السائد فيها قديمًا من خلال بيئة القرية التي تضم البيت الجبلي والبيت التهامي والبيت الفرساني.
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13:33ت م
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