ليبرفيل 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسعين الرئيس الغابوني علي بونغو رئيسة الوزراء السابقة روز كريستيان أوسوكا رابوندا في منصب نائب الرئيس لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب الذي ظل شاغراً منذ عام 2019.كما تولى آلين كلود بيلي-بي-نزي منصب رئيس الوزراء خلفاً لرابوندا ليعلن بعد ساعات من توليه منصبه الجديد عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ارتفع فيها عدد الأعضاء من 38 إلى 45 عضواً.// انتهى //13:33ت م0081