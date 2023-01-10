الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسعقد أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم, اجتماعهم الثالث عشر الذي ينتهي يوم غدٍ، برئاسة رئيس دائرة الشؤون العمانية بوزارة الخارجية بسلطنة عمان (دولة الرئاسة الحالية) السفير الشيخ حميد بن علي المعني, وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كان أبرزها حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية، بالإضافة إلى محاور تضمنت مجالات التنسيق المشترك وتعزيز تبادل الخبرات وتوحيد الجهود في هذا المجال, كما جرى الاتفاق على عدد من التوصيات التي ستسهم في تعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس في مجال حقوق الإنسان.ويأتي هذا الاجتماع ليعكس إيمان دول مجلس التعاون بأهمية حقوق الإنسان وتعزيز وتطوير مساعيه بشكل مستمر ليحقق إنجازاته المشهودة في مختلف المجالات.// انتهى //13:41ت م0083