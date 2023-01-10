الخرطوم 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأكّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالسودان رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان "يونيتامس" فولكر بيرتس أن العملية السياسية التي تجري الآن في السودان هي عملية سودانية خالصة، وأنهم كآلية ثلاثية يقومون بالتسهيل والمساعدة للوصول لحل يتوافق عليه السودانيون.وقال في تصريح اليوم إن هذه العملية السياسية تقود إلى حل توافقي بين السودانيين، مبشراً أن المرحلة المقبلة تعود بالخير للبلاد، لا سيما أن الأزمة امتدت لأكثر من عام.ودعا الأطراف السياسية الرافضة للاتفاق الإطاري للمشاركة في العملية السياسية لأنها في النهاية عملية وطنية تقود إلى حل وطني، مبيناً أن هنالك اعتراضات على الاتفاق الإطاري، مما يتطلب الاستماع إليها إلا أنه استدرك قائلاً إن أردت الوصول لاتفاق نهائي أفضل فعليك بالمشاركة بالمناقشات.وجدد فولكر احترامه لكل المواقف السياسية، مشيراً إلى أن غالبية القوى السياسية والمكون العسكري والمجتمع الدولي والإقليمي جميعهم وراء هذه العملية السياسية.// انتهى //14:48ت م0097