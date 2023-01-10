أبها 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسيستقبل أهالي منطقة عسير عطلة نهاية الأسبوع ببرنامج سياحي حافل ، فمع نهاية أيام عمل محاطة بالأجواء الشتوية خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام، تبدأ العائلات في رحلة البحث عن الدفء والاستجمام في المتنزهات والاستراحات الواقعة على امتداد طريق عقبة ضلع (جنوب مدينة أبها)، التي تضم مطاعم شعبية تقدم وجبات تقليدية كالحنيذ والمندي والمظبي والمضغوط والعصيدة، التي يفضلها الأهالي خلال فصل الشتاء، إضافة إلى توافر الخدمات الأخرى كالمقاهي والألعاب والأسواق الشهيرة ببيع الفواكه والخضروات المحلية التي تُجلب من المزارع المحاذية لوادي ضلع المنحدر من أعالي جبال السروات نحو محافظة الدرب.ومع نهاية الأسبوع في عسير، أصبحت "الواجهة البحرية" في الحريضة مقصداً مفضلاً لدى السكان في المنطقة، حيث تنسكب أرتال المركبات عبر الطرق المؤدية إلى السواحل التهامية عبر طريق عقبة "ضلع" لقضاء أجمل أوقاتهم على ضفاف شواطئ البحر الأحمر وسط أجواء دافئة تتراوح بين 20 إلى 30 درجة مئوية.وتعتبر الواجهة البحرية الواقعة على امتداد ساحل البحر الأحمر، وفي مركز الحريضة تحديداً، من أهم المشروعات السياحية في المنطقة، حيث تقدّر مساحتها بأكثر من مليوني متر مربع، وتضم 90 جلسة عائلية، وبها ممشى يحاذي البحر على طول الواجهة بعرض 20 متراً، كما تحتوي على مسطحات خضراء تصل مساحتها إلى 200 ألف متر مربع، ومرسى، ونادٍ لليخوت، ونادٍ للطيران الشراعي، والعاب للأطفال وألعاب مائية ومطاعم ومقاهي، وملاعب رياضية، وجلسات منوعة داخل الحدائق ، كما يجد الزائر لمركز "الحريضة" وجهة بحرية أخرى هي "خور الحريضة" الذي تحيط به من الجهة الغربية الأشجار الكثيفة من أشجار الشورى ويمر به وادي "أم لصب"، ويقع بالقرب منه موقع مشروع استزراع الربيان.يذكر أن عقبة" ضلع" تشهد هذه الأيام حركة مرورية مزدحمة وسط تواجد أمني مكثف وتنظيم خاص لأوقات الذروة خاصة أيام العطل الأسبوعية والمدرسية .// انتهى //14:50ت م0099