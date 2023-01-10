الخرج 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه في مقر المحافظة اليوم, مدير سجن الخرج العقيد سعد الشهراني.واطلع سموه على البرامج الإصلاحية والتأهيلية المقدمة للنزلاء, مؤكداً أهمية تنويع الأنشطة والبرامج التوعوية للنزلاء التي من شأنها تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع عند انتهاء محكومياتهم.// انتهى //14:59ت م0100