بريدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم القائمين على ملتقى التطوع الثالث تحت شعار " حنّا لها " لعام 2022م، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.وأشاد سموه بجهود القائمين على ملتقى التطوع الثالث تحت شعار "حنّا لها"، الذي أسهم في دعم جهود الأفراد والمؤسسات والجهات، والاستفادة من خبرات المشاركين بالملتقى لتعزيز العمل التطوعي، ونشر ثقافة التطوع بمجالاته كافة، وإبراز المنجزات التطوعية في منطقة القصيم، مؤكداً أن الملتقى من خلال الأرقام والإحصاءات كان له أثرا كبيرا في دعم ثقافة التطوع تحقيقا لرؤية المملكة 2030.واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح من مدير وحدة التطوع بإمارة القصيم سفيان الربيش، الذي بيّن أن الملتقى شارك فيه أكثر من 40 فريقا تطوعياً واطلاق 291 فرصة تطوعية ، بمشاركة 3000 متطوع ، وكذلك استفادة أكثر من 1500 شخص من ورش العمل التدريبية، منوهاً بدعم سموه واهتمامه المباشر بالملتقى الذي أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.// انتهى //15:01ت م0101