الخرج 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه في مقر المحافظة اليوم, رئيس اللجنة المشرفة على فرع جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه "تعلم" في الخرج عبدالله بن محمد الدهيمي, بحضور أعضاء مجلس الإدارة.واطلع سموه على أنشطة ودور جمعية المركز الخيري في تعليم القرآن الكريم وعلومه لفرع الخرج, مشيداً بدور الجمعية وأنشطتها.// انتهى //15:03ت م0103