ثقافي / سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس وأعضاء جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالمحافظة
الثلاثاء 1444/6/17 هـ الموافق 2023/01/10 م واس
الخرج 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه في مقر المحافظة اليوم, رئيس اللجنة المشرفة على فرع جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه "تعلم" في الخرج عبدالله بن محمد الدهيمي, بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
واطلع سموه على أنشطة ودور جمعية المركز الخيري في تعليم القرآن الكريم وعلومه لفرع الخرج, مشيداً بدور الجمعية وأنشطتها.
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15:03ت م
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