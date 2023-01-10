الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأعلنت هيئة الأزياء اليوم, إطلاق برنامج التقنية في الأزياء، والذي ستقدمه افتراضيًا بالتعاون مع معهد مارانغوني الفني للأزياء, لتدريب 100 مصمم سعودي على المهارات الرقمية الإبداعية المطلوبة لتصميم الأزياء في العصر الرقمي، وذلك بالتقديم عبر الرابط: https://engage.moc.gov.sa/digital-fashion-program#section-customوسيركز البرنامج التدريبي الذي سيستمر قرابة خمسة أشهر، على عدد من المحاور من أهمها: "تطور صناعة الأزياء وعمليات التصميم بالتقنيات الجديدة المبتكرة، واستخدام برنامج تصميم الأزياء الرقمي Clo3D لتصميم نماذج أولية للملابس والإكسسوارات افتراضياً، وتعلم آلية إنشاء أزياء رقمية ثلاثية الأبعاد واقعية، واستخدام رسوم الفيديو المتحركة لاستضافة عروض الأزياء الافتراضية" لصنع انطباع مميز.وسيتمكن المشاركون في نهاية البرنامج التدريبي من إنشاء عناصر أزياء واقعية بصورة رقمية عبر استخدام النمذجة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب إتقان التعامل مع تقنيات العرض، مما يُعزز قدرة المصممين على تعديل تصاميم الأزياء وإنتاجها بالصورة الأمثل مقارنة بالتصميم التقليدي.وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك: "إن تزويد المصممين السعوديين بالمهارات المبتكرة اللازمة للازدهار في عالم الموضة اليوم هو مفتاح نجاحنا في هيئة الأزياء، ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لمواصلة شراكتنا طويلة الأمد مع معهد مارانغوني في الوقت الذي نُعد فيه مصممينا لمستقبل الأزياء".يذكر أن برنامج التقنية في الأزياء الرقمي سيسهم في التقليل من النفايات الناجمة عن تصنيع المنسوجات، كما سيتيح التعاون مع المصممين في أي مكان في العالم، إلى جانب تسريع وتيرة عملية التصميم التي تستغرق وقتًا طويلًا من خلال الاستعانة بأفتار ثلاثي الأبعاد، وهو يأتي انطلاقاً من اهتمام الهيئة بتطوير قطاع الأزياء في المملكة، ودعم الجيل القادم من المواهب المتخصصة بالأزياء السعودية والتي تطمح إلى تحقيق إمكاناتها؛ لقطاع ثقافي مزدهر محافظ على التقاليد الأصيلة التي تميّز المملكة.// انتهى //15:05ت م0105