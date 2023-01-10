الدوحة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضاً بواقع 41.22 نقطة، أي ما نسبته 0.36 % ليصل إلى 11 ألفاً و425.48 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم، تداول 210 ملايين و510 آلاف و133 سهماً، بقيمة 610 ملايين و23 ألفاً و53.511 ريالاً نتيجة تنفيذ 18935 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:08ت م0108