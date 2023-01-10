جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأكد عدد من المختصين في منظومة الحج والعمرة، خلال مشاركتهم في "إكسبو الحج" , دور المنصات الرقمية في تقليل الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات القدوم خلال أقل من 3 دقائق، وذلك ضمن مبادرة "طريق مكة"، احدى مبادرات برامج رؤية السعودية 2030 ، مؤكدين سعي المملكة لتكون ضمن أفضل 20 نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي بحلول عام 2030.وتناولت أولى الجلسات الرئيسية ، أبرز المؤشرات والنتائج التي حققها مشروع التحول الرقمي في خدمات الحج والعمرة، والتي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال رحلة قدومهم إلى المملكة، بالإضافة إلى تقديم تطبيقات متعددة من الإرشادات التوعوية والتنظيمية التي تخدم ضيوف الرحمن، وتعمل على تنسيق العمل بين القطاعات المختلفة.وتأتي الجلسة ضمن أعمال اليوم الثاني من مؤتمر إكسبو الحج بعنوان: التخطيط للابتكار: رؤية مستقبلية لخدمات الحج الرقمية، حيث ترأس الجلسة رئيس جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي.وتحدث معالي الدكتور عبدالفتاح مشاط عن إدخال التقنيات الحديثة في الخدمات المقدمة لضيف الرحمن وتسهيل رحلته، حيث ركز على برنامج المسار الإلكتروني الشامل، كما أشار معاليه لمبادرة طريق مكة التي حرصت على تقديم انطباع استباقي حتى قبل وصول الحاج بما ينعكس إيجابياً على كامل رحلته، وأيضاً أشار للجهود المبذولة في صدد تحسين رحلة الحاج، حيث تقلصت مدة الانتظار في المطار عما كانت عليه في السابق تصل لخمس ساعات عند القدوم إلى دقائق.وأشار محافظ الهيئة الحكومية الرقمية المهندس أحمد الصويان، إلى الدور الذي تقدمه الهيئة في النهوض الرقمي بكافة القطاعات، وما حققته في الحصول على أعلى نتيجة في المؤشرات الدولية لعام 2022 منذ دخول الانترنت، مثمناً الجهود المبذولة في توحيد الخدمات عبر منصة نسك باشتمالها على ما يزيد عن 120 خدمة إلكترونية، وخدمة ما يصل إلى 30 مليون مستفيد.وسلط الضوء على خدمات مركز المعلومات الوطني وجهوده في تقديم الخدمات التقنية لجميع القطاعات العاملة في موسم الحج، وربط وزارة الداخلية بالقطاعات الرئيسة بالمركز، حيث سهلت عملية إصدار التصاريح، كما استفاد أكثر من 98 ألف حاج في تسهيل إجراءات القدوم عبر خدمة حقيبة الكاونتر المتكاملة بحيث أصبحت تتم هذه الإجراءات في أقل من 3 دقائق، بما كفل بذلك استمرار الدعم وسرعة الإنجاز.وركز الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي في حديثه خلال الجلسة على أهمية الاستفادة القصوى في تحليل البيانات واستغلالها بما يخدم رحلة الحاج ويطوّر من عملية الإدارة لموسم الحج والعمرة بما يضمن اندماجها معه، وتعزيز الواقع الافتراضي في تقديم تجربة متكاملة للحاج قبل وصوله، والدور المتكامل والمتسق بين مختلف الجهات في التعامل مع بيانات الحجاج بالشكل الذي أدى إلى جودة في العمل الذي وحد عن الكثير من التكرار والتداخلات.// انتهى //15:17ت م0110