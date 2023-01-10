تبوك 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأتمت أمانة منطقة تبوك ممثلة بإدارة الرخص التجارية خلال العام المنصرم 2022م، الإجراءات الإلكترونية لـ 37001 رخصة للأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والأنشطة التجارية عبر منصة بلدي.وأوضحت الأمانة أنَّ هذه الرخص شملت تجديد 17060 رخصة، وإصدار 9502 رخصة تجارية جديدة، وتعديل 3511 رخصة ونقل ملكية 731 رخصة وإلغاء 6197 رخصة ، مؤكدةً استمرار جهودها الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية سعياً لتقديم جميع خدماتها من خلال المنظومة التقنية ورفع الإنتاجية والكفاءة وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية.// انتهى //15:17ت م0111