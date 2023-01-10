الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسأبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري اتفاقية مع مؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري "بر" التابع لشركة حديد سابك، حيث يقدم بموجبها الصندوق الدعم لمشاريع الإسكان التنموي، وذلك بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، ووكيل الوزارة لوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبداللّه الطويل.ووقع الاتفاقية التي جرت مراسمها في الرياض اليوم، المشرف العام على أعمال الإسكان التنموي في وكالة التطوير العقاري المهندس محمد بن عبدالله الدخيل، فيما وقعها من جانب الصندوق نائب رئيس مجلس الأمناء مبارك بن عبدالله الهداف ممثلاً عن "بر".وبموجب الاتفاقية، تُقدم مؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري "بر" دعماً عينياً من حديد التسليح لصالح مشاريع الإسكان التنموي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليون ريال خلال الأعوام 2023 - 2025 بما يعادل 10 ملايين ريال سنوياً.بدوره، أشاد الدخيل بالدور الذي تؤديه مؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري "بر" في دعم أعمال الخير والبر، مبيناً أن الدعم المقدم من المؤسسة سيوظف لمصلحة مشاريع الإسكان التنموي الذي يوفر السكن للأسر الأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي".وأوضح أن الوزارة ممثلة بالإسكان التنموي وقعت العديد من الاتفاقيات مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاعات غير الربحية والأفراد المتطوعين، وذلك ضمن مبادرات القطاع الثالث في برامج الوزارة، كما تم عقد شراكات مع ما يقارب 300 جمعية أهلية منتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة، لتتولى مهام هو التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها بتحديد المسكن المناسب لهم، ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.// انتهى //16:01ت م0128